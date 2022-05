Caravana mobila de donare de sange BLOOD NETWORK ajunge in acest weekend la Iași. Sambata, 28 mai și duminica, 29 mai cei care vor sa vina sa salveze vieți și sa se bucure de experiențe de neuitat la UNTOLD și Neversea sunt așteptați la donare la Iulius Mall. In premiera anul acesta, cei care doneaza sange la caravana mobila BLOOD NETWORK, intre orele 8:00 și 14:00, și se inscriu in baza de date “Și Eu Donez” vor primi un abonament gratuit la UNTOLD sau Neversea, iar cei care doneaza in centrele de transfuzii primesc un voucher de reducere pentru achiziționarea abonamentului la festival. Donarea…