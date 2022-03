Stiri pe aceeasi tema

- Lanțul de cafenele Starbucks a confirmat ca iși va suspenda toate activitațile comerciale din Rusia, inclusiv expedierea produselor sale și cafenelele administrate in franciza, scrie Sky News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Netflix a luat o decizie de ultima ora. Platforma de streaming a anunțat ca iși suspenda toata activitașile din Rusia, dupa invazia din Ucraina și dupa solicitarile autoritașilor de la Kremlin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- TikTok a anunțat, duminica ca suspenda transmisiile in direct și conținutul video, dupa ce Vladimir Putin a semnat legea cenzurii. Rețeaua spune ca nu poate garanta ca se poate respecta legea data de administrația de la Kremlin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 32,44 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 14,75%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o crestere cu 11,84%, in comparatie cu saptamana anterioara. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Maersk, una dintre cele mai mari firme maritime transportatoare de containere din lume, a declarat luni ca ar putea suspenda toate livrarile catre si dinspre Rusia, in cadrul sanctiunilor occidentale impuse Kremlinului in urma invaziei sale in Ucraina transmite CNBC. Fii la curent cu cele…

- SUA suspenda operațiunile la ambasada SUA din Belarus și, de asemenea, le permite angajaților care nu sunt de urgența și membrilor familiei sa paraseasca ambasada SUA in Rusia din cauza problemelor de siguranța și securitate rezultate din agresiunea Rusiei asupra Ucrainei, a declarat secretarul de…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in crestere pe aproape toti indicii sedinta de vineri, cu o valoare a tranzactiilor de 28,672 milioane de lei (5,798 milioane de euro). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Investitorii de retail castiga importanta la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si acest fapt este imbucurator, a declarat joi presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Radu Hanga, mentionand ca acestia se numara printre contributorii la performanta pe care a livrat-o bursa anul trecut. Fii…