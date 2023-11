Stiri pe aceeasi tema

- Rapperul american A$AP Rocky, soțul Rihannei, urmeaza sa fie judecat pentru ca si-a impuscat un fost prieten cu care a fondat colectivul de hip-hop de la care si-a luat porecla, a decis, luni, un judecator din Los Angeles. Cantaretul in varsta de 35 de ani, care are doi copii cu Rihanna, este acuzat…

- Protest al sindicatelor, legat de Legea pensiilor. BNS: proiectul ii sancționeaza pe cei inca activi. Opt probleme in noua lege Confederația Sindicala Naționala Meridian a anunțat protest in fața sediului Guvernului, legat de legea pensiilor și ordonanța cu masuri fiscale. Pe de alta parte, Dumitru…

- Cum parca nu ar fi fost de ajuns ca deja are control judiciar și se mai judeca și cu fosta soție de ani de zile prin tribunale, Gabi Badalau are din nou probleme cu legea. Afaceristul a ajuns iar in fața judecatorilor, insa de aceasta data intr-un nou dosar. Iata despre ce e vorba.

- Romania a fost mereu de partea Cehiei cand a avut probleme cu sovieticii. Doua tari care au trait istorii complicate cu Rusia sunt acum impreuna in sustinerea ucrainenilor care se apara de acelasi agresor. Doar ca ies din nou la suprafata vocile care spun ca este mai bine sa fim de partea rusilor. Si…

- Rihanna a nascut cel de-al doilea copil, un baiat, in data de 1 august 2023, la Spitalul Cedar Sinai din Los Angeles. Cantareața și partenerul ei, A$AP Rocky, i-au dat numele Riot Rose Mayers. Recent, au aparut și primele imagini cu mezinul familiei.

- Rapperul A$AP Rocky vorbește despre traseul sau personal in lumea frumuseții, influența sa in noua campanie Gucci și provocarile cu care s-a confruntat de-a lungul vieții din cauza culorii pielii sale.