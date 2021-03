Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 22 martie - Lansarea Raportului "Cartografierea Microplasticului in Apele Romaniei" - Bursa de Valori Bucuresti organizeaza deschiderea oficiala a sedintei de tranzactionare adresata elevilor care vor sa afle cum functioneaza bursa si piata de capital din Romania - Ministerul Finantelor Publice…

- Saptamana Romaneasca revine la Lidl, cu peste 60 de produse autohtone in oferta in-and-out. Acestea se alatura celor din sortimentul permanent din gama Camara Noastra, marca proprie Lidl dedicata gustului autentic romanesc, produsa exclusiv in Romania.

- Consiliul Investitorilor Straini (FIC) lanseaza joi cea de-a doua editie a proiectului "Lideri pentru Excelenta in Sanatate", dedicat personalului medical in functii de conducere din spitalele publice din Romania. Conform unui comunicat al FIC, proiectul este dezvoltat in parteneriat cu Ministerul Sanatatii…

- ASUS a anunțat disponibilitatea in Romania a noului VivoBook S14 (S435), un laptop ultra-ușor de 14 inchi, certificat Intel Evo, susținut de cele mai noi procesoare Intel Core din generația a 11-a, imbunatațite cu tehnologia ASUS Intelligent Performance pentru creșterea performanțelor cu pana la 40%1.…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare, a anunțat, marți, intr-o conferința de presa ca imunitatea dupa oricare dintre cele trei vaccinuri existente dureaza aproape un an de zile. „Avem date disponibile la opt luni care arata cat se poate de bine. Raspunsul imun se pastreaza, ceea…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, a declarat, marti, ca a discutat cu ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, dar si cu presedintele FRF, Razvan Burleanu, despre revenirea suporterilor pe stadioane."Am discutat cu domnul ministru Vlad Voiculescu si cu presedintele Razvan Burleanu,…

- Klaus Iohannis va dialoga cu jurnaliștii la Palatul Cotroceni, la ora 18:00, cu doar trei zile inainte ca Romania sa intre in etapa a II-a de vaccinare, in care se incadreaza și șeful statului, potrivit strategiei nationale de vaccinare.Este prima conferința de presa pe care Klaus Iohannis o gazduiește…

- Ministerul Muncii a aprobat contingentul anual de lucratori migranti din afara Uniunii Europene pentru anul 2021, de 25.000 de persoane. Confruntate cu o lipsa acuta de forta de munca pana la debutul crizei, companiile au apelat la „importul“ de forta de munca din afara Uniunii Europene, transmite Mediafax.…