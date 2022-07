A vrut să plece în Ucraina cu mașina deși avea permisul de conducere suspendat Un barbat in varsta de 62 de ani cu cetațenie moldoveneasca s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins in timp ce se afla la volanul unui autoturism marca VW Touran. Și nu a fost prins la un filtru, ci in timp ce incerca sa plece din Romania spre Ucraina, prin Punctul de Trecere a Frontierei ... Citeste articolul mai departe pe monitorulsv.ro…

Sursa articol si foto: monitorulsv.ro

