A vrut să-l imite pe Spartacus de Rahova și a ajuns în arest: ”Sparg ficații în ei!” Un interlop periculos din Capitala a primit o lovitura dura din partea autoritaților, scrie Antena3 . Dupa ce acesta s-a filmat amenințandu-i pe polițiști ca „daca ii prinde ii rupe cu bataia”, autoritațile s-au autosesizat, barbatul fiind reținut pentru 24 de ore sub acuzația de „ultraj”. Tot scandalul a inceput acum cateva zile, dupa ce inculpatul a postat un mesaj video tendențios pe platforma de socializare, cu privire la intervenția polițiștilor din cartierul Rahova. Barbatul a spus in live -ul de pe Facebook ca este disponibil sa se bata „parte in parte” cu polițiștii, iar daca ii va prinde… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

