- Un barbat in varsta de 43 de ani, din Fantanele, a fost accidentat de o masina dupa ce nu s-ar fi asigurat la efectuarea unui viraj la stanga. Accidentul s-a petrecut joi, in jurul orei 17.30, pe DJ 209B, intre comunele Veresti si Dumbraveni.Din cercetarile politiei rezulta ca un barbat in varsta ...

- Doua persoane au ajuns la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale, dupa ce mașina in care erau s-a izbit de gardul unui imobil din comuna Fintinele. Accidentul s-a inregistrat ieri, in jurul orei 19.30 și a fost provocat de un barbat de 42 de ani, din Suceava. Atit el, cit și un barbat de 45 […]

- Un barbat de 61 de ani din municipiul Suceava este cercetat penal dupa ce s-a urcat baut la volan, a pierdut controlul direcției și s-a izbit cu mașina in ușa de acces a unui garaj.Impactul a avut loc duminica la pranz, in jurul orei 14.45, polițiștii fiind informați despre faptul ca pe ...

- Un barbat in varsta de 49 s-a ales cu dosar penal dupa ce a furat o masina, a transportat-o acasa si se pregatea sa o vanda la fier vechi.Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, marti, la ora 11.40, Poliția municipiului Vatra Dornei a fost sesizata de un barbat de 41 de ani din județul Botoșani ...

- In timp ce conducea autoturismul pe DJ 178A din comuna Șcheia, un barbat de 58 de ani din municipiul Suceava a surprins și accidentat ușor un barbat de 49 de ani tot din municipiul Suceava care, in calitate de pieton, fiind sub influența bauturilor alcoolice, se deplasa pe partea dreapta a drumului,…

- Un barbat din comuna Intregalde s-a dus la poliție, cu autoturismul, fiind sub influența bauturilor alcoolice. Fusese citat pentru audieri, intr-un dosar de distrugere. Potrivit IPJ Alba, joi dimineața, in jurul orei 09.45, un barbat de 60 de ani, din comuna Intregalde s-a prezentat la secția de poliție…

- I.P.J. Suceava a fost sesizat vineri prin 112 despre faptul ca pe DJ 209G din comuna Straja s-a produs un accident rutier. Din primele cercetari, polițiștii deplasați la fața locului au stabilit faptul ca, in timp ce conducea autoturismul cu volanul pe partea dreapta intr-o curba pe DJ 209G din comuna…

- Un șofer in varsta de 35 de ani a provocat, joi, un accident rutier pe raza satului Olari, din comuna Plopșoru, dupa ce a efectuat o depașire intr-o zona in care manevra era interzisa. Mașina condusa de acesta a intrat in coliziune cu un autoturism la volanul caruia se afla un barbat de 42…