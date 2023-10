Stiri pe aceeasi tema

- La data de 16 septembrie orele 23.00, politiștii rutieri din cadrul Poliției orașului Gura Humorului, in timp ce actionau in cadrul unei actiunii BLOCADA pe linia depistarii si sanctionarii conducatorilor auto care conduc sub influenta bauturilor alcoolice pe raza localitații Gura Humorului, bulevardul…

- La data de 8 septembrie ora 18.15, pe raza orașului Dolhasca, polițiștii din cadrul Poliției orașului Dolhasca, in timp ce desfașurau activitați pe linie rutiera au depistat pe raza localitații Gulia un autovehicul condus de catre un barbat de 25 ani, localnic. In urma interogarii in baza de date s-a…

- La data de 07.09.2023, in jurul orei ora 13.50, in timp ce desfașura activitați in cadrul Acțiunii Blocada pe raza com. Bilca, in intersecția DJ178C-DC50B, patrula din cadrul SPR 4 Galanești, a oprit pentru control un tractor agricol condus de catre un barbat de 74 ani, din com. Bilca. In urma verificarilor…

- La data de 8 septembrie ora 17.40, polițiștii SPR 9 Șcheia acționau pe DJ 178, comuna Ilișești și au efectuat semnal regulamentar de oprire pentru autoturismului condus de catre un tanar de 24 ani din Ciprian Porumbescu, fara permis de conducere In urma discuțiilor purtate cu acesta, conducatorul…

- La data de 31 august ora 22:00, Polițiștii din cadrul S.P.R.1 Vadu Moldovei, aflandu-se in exercitarea atribuțiilor de serviciu, pe raza comunei Vadu Moldovei pe DC 10 Ciumulești, au oprit pentru control un autoturism care circula pe relația Vadu Moldovei-Ioneasa. S-au solicitat conducatorului auto…

- Joi, 24 august 2023, in jurul orei 08.30, polițiștii din Cugir au fost sesizați de catre un barbat, de 57 de ani, cu privire la faptul ca, la o fabrica, s-a produs un posibil accident de munca. In urma deplasarii la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca, o femeie, de 27 de ani, din […] The…

- In cursul zilei de vineri, Poliția Municipiului Radauți a fost sesizata prin 112 cu privire la faptul ca pe raza comunei Galanești a avut loc un accident rutier. Din verificarile efectuate la fața locului s-a constatat faptul ca o femeie in varsta de 23 de ani, conducea autoturismul pe DN 2H, din direcția…

- La data de 2 august polițiștii din cadrul Poliției Suceava – Biroul Rutier, care efectuau activitati de control trafic rutier pe D.N 29, pe raza localitații Plopeni, in jurul orei 00.30 au efectuat semnalul regulamentar de oprire unui autoturism care circula pe directia Suceava spre Dumbraveni, cu…