TM Roh, Președintele și Directorul diviziei de MX Business de la Samsung, ofera o scurta perspectiva asupra motivului prin care evenimentul Samsung Unpacked, din luna august, va impinge limitele, va sfida convențiile și va deschide calea spre noi experiențe. Editorial de Dr. TM Roh, președinte al diviziei MX Business, din cadrul Samsung Electronics. Am lucrat intreaga mea cariera ca inginer și am avut ocazia sa vad multe inovațiiin cadrul Samsung care au reușit sa impinga limitele in termeni de ce este posibil sa faci prin intermediul smartphone-urilor. Misiunea noastra a fost intotdeauna și este…