A venit gerul în România! Prognoza meteo pe următoarele două săptămâni Meteorologii anunța ca din 15 ianuarie se va raci vremea in toata țara. Pana in 20 ianuarie vom aveam episoade de ger. Temperaturile vor ajunge la minus 12-14 grade celsius. Conform ANM, la sfarșitul lunii ianuarie temeperaturile vor crește pana la zero grade. Vremea in Banat In primele zile ale intervalului, media valorilor maxime va fi in jur de 2 grade, iar a celor minime de -4…-2 grade. In perioada 15 – 20 ianuarie, vremea va deveni rece, cu temperaturi maxime la nivelul regiunii de -6…-4 grade și minime ce vor scadea pana la valori in jur de -12 grade. Dupa acest interval este estimata o… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea in urmatoarele doua saptamani. Gerul Bobotezei vine cu intarziere. Vremea se va raci din 15 ianuarie in toata țara, iar pana in 20 ianuarie vor fi episoade de ger, cu temperaturi de minus 12-14 grade. Dupa aceasta racire, vremea se incalzește și se va ajunge la temperaturi de zero grade. Administrația…

- Sarbatorile de iarna se apropie și meteorologii ANM au estimat cum va fi vremea de Craciun 2020. Ne putem aștepta la valori termice nesperat de ridicate pentru Ajunul Craciunului. Meteorologii ANM ne spun cum va fi vremea de Craciun 2020. Intervalul de estimari ale valorilor termice și precipitațiilor…

- De Craciun, vremea va deveni deosebit de calda pentru aceasta perioada, cu temperaturi maxime de 11-13 grade, dar și cu precipitații in majoritatea zonelor țarii, conform meteorologilor. Va urma o perioada de racire, dar intre 28 decembrie și 3 ianuarie temperaturile vor crește din nou. Administrația…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a publicat luni dimineața prognoza meteo pentru perioada 21 decembrie 2020- 03 ianuarie 2021. Astfel, in aproape toate zonele țarii, vremea de Craciun va fi mai calda decat normalul acestei perioade. In primele zile din intervalul 21 – 27 decembrie 2020,…

- Temperaturile vor depași normalul lunii decembrie, in urmatoarele doua saptamani și vor oscila intre 8 și 4 grade. De Craciun vin cateva zile friguroase. Precipitații și burnița se anunța dupa 21 decembrie. Meteorologii au publicat luni prognoza pentru perioada 14 - 27 decembrie. Iata cum va evolua…

- Meteorologii anunta un Craciun fara zapada, prognoza pentru intervalul 14-27 decembrie indicand temperaturi peste media perioadei si precipitatii slabe sub forma de ploi si burnita, scrie news.ro . BANAT Vremea va deveni deosebit de calda pentru aceasta perioada, dupa primele doua zile ale intervalului…

- Meteorologii anunța ca in ultimele doua saptamani din luna noiembrie, vremea va fi la inceput mai calda decat media acestei perioade, dar in a doua saptamana apar precipitațiile și temperaturile scad, anunța ANM in prognoza meteo pentru 16-29 noiembrie. Vremea in Banat In primele zile ale intervalului…

- Noiembrie a inceput cu vreme blanda de toamna și valori termice ridicate pentru aceasta perioada. Insa, in zilele urmatoare, o masa de aer rece va aduce o scadere a temperaturilor. Maine și poimaine, vremea va ramane frumoasa și mult mai calda decat in mod obișnuit, in aceasta perioada a anului, mai…