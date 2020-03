A treia zi fără niciun caz local în China de infecție cu CORONAVIRUS, dar s-a ajuns la un record de cazuri importate China nu a inregistrat sambata, pentru a treia zi consecutiv, niciun caz nou de contaminare de origine locala cu coronavirus, dar autoritatile sanitare au raportat suplimentar 41 de cazuri importate, un record zilnic, noteaza AFP preluat de agerpres. Vezi și: SONDAJ CURS - Cat de INGRIJORAȚI sunt romanii de evoluția epidemiei de CORONAVIRUS. Ce spun despre intervenția autoritaților și cat de pregatiți sunt



In total, numarul de cazuri "importate" din strainatate se ridica in prezent la 269.



In total, numarul de cazuri "importate" din strainatate se ridica in prezent la 269.

Pentru a evita ca aceste persoane sa lanseze din nou o pandemie in mare parte…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

