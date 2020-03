Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara s-a inregistrat al treilea deces pe teritoriul Romaniei al unei persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19). Este vorba despre un barbat in varsta de 70 de ani care a fost internat in Spitalul Județean Piatra Neamț. A fost confirmat pozitiv in data de 19 martie 2020 și in data…

- Pana astazi, 21 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 367 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 367 de persoane confirmate pozitiv, 52 au fost declarate vindecate și externate (36 la Timișoara, 11 la București, 3 la Craiova, unul la Constanța și…

- Considerat de autoritațile sanitare drept unul dintre evenimentele de risc, Campionatul național de dans sportiv de la Piatra-Neamț, la care au participat aproximativ 3000 de oameni, ii ține cu sufletul la gura pe cei care așteapta rezultatele testelor pentru depistarea coronavirusului. Aflat in spital…

- Autoritațile au anunțat, astazim ca 16 noi cazuri de imbolnavire in Romania – 7 in Iași, 2 in Suceava, 2 in Neamț și cate unul in Ialomița, Mureș, Botoșani, Bistrița Nasaud și Vrancea. Persoanele confirmate pozitiv au varste cuprinse intre 21 și 65 de ani. De asemenea, din cele 184 de persoane confirmate…

- Numarul cazurilor de coronavirus din Romania a urcat la 32, dupa ce, pana miercuri la pranz, au fost confirmate trei noi cazuri, unul in București și doua la Iași.Cel de-al 32-lea caz de imbolnavire cu noul coronavirus a fost anuntat miercuri, dupa pranz. Este vorba de un barbat in varsta de 38 ani…

- UPDATE ora 19:50 – Inca trei cazuri de coronavirus in Romania. Numarul total al imbolnavarilor a ajuns la 28. 11 cazuri noi au fost anuntate astazi. Toate persoanele purtatoare in momentul de fata ale virusului Covid-19 sunt internate in spitale de boli infectioase din Bucuresti, Timisoara, Cluj-Napoca,…