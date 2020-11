Stiri pe aceeasi tema

- Surse din domeniul judiciar din Spania au dezvaluit miercuri ca fostul rege Juan Carlos este vizat de inca o ancheta, deschisa in secret la sfarsitul lui 2019, transmite AFP, citata de Agerpres.Justitia spaniola vizeaza presupusa utilizare de catre ex-suveran a unor carti de credit legate de conturi…

- Fostul rege al Spaniei, Juan Carlos, sustine ca fosta sa amanta, aflata in centrul dezvaluirilor despre posibile fapte de coruptie care l-au determinat sa se autoexileze, nu i-a servit drept paravan pentru a-si disimula averea, conform unei scrisori din anul 2018 publicata vineri de presa spaniola,…

- Biroul de stat de Investigații al Ucrainei a inițiat un dosat de retragerea ilegala a cetațenie fostului deputat al Radei Supreme, Andrei Artemenko, impotriva fostului președinte Petro Poroșenko și a fostului procuror general, Iuri Luțenko Dupa cum scrie ria.ru, anunțul a fost facut marți de avocatul…

- A facut un lobby de 100 mil dolari pentru ca firme spaniole sa construiasca un TGV in Emirate Casa regala spaniola a confirmat ca fostul rege Juan Carlos I se afla in Emiratele Arabe Unite din 3 august, in aceeasi zi in care si-a anuntat plecarea, scrie RTVE. Intr-un scurt comunicat, Casa regala noteaza…

- Mai multi protestatari au cerut duminica abolirea monarhiei spaniole dupa plecarea brusca din tara a fostului rege Juan Carlos saptamana trecuta pe fondul unui scandal de coruptie, relateaza luni Reuters.Juan Carlos, care a abdicat in 2014 in favoarea fiului sau Felipe, si-a anuntat brusc…