- Bryan Nouvier este, din nou, jucatorul echipei Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, mijlocașul in varsta de 25 de ani semnand un contract valabil pe doi ani cu clubul covasnean. Bryan Nouvier, care a evoluat ultima oara pentru Rakow (Polonia), a mai jucat pentru Sepsi in sezonul 2018-2019.Francezul a mai jucat…

- In prima zi a lunii iulie, in intreaga lume se celebreaza muzica reggae si artistii acestui gen. De July One, mii de cantareti si fani se reunesc in Kingston, Jamaica.Muzica reggae isi are originile in anii rsquo;60.Artisti jamaicani au combinat stiluri auzite la radiouri din SUA, precum Ramp;B si jazz,…

- Circulația rutiera se va inchide pe un drum din Timiș, in zona trecerii la nivel cu calea ferata, unde se vor efectua lucrari. Printre alte intervenții, va fi montata și o bariera automata.

- In baza Contractului de finantare in valoare de 4.092.547 lei, semnat in cursul anului trecut cu Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Primaria municipiului va reabilita termic fatadele mai multor blocuri din zona centrala si de la intrarea in oras din zona Troianu. In conformitate…

- Nicolae Robu a comentat cu voie buna imaginile video aparute ieri, de ziua sa de nastere, de pe vremea cand era lector la UPT. Edilul-sef s-a aratat mirat cat de slab fizic era cand avea 37 de ani si spune ca pentru el a fost o perioada fericita, cand nu exista „hatereala de azi”. „Mi-a […] Articolul…

- Trupa Asia a facut furori in Romania in urma cu 20 de ani, insa odata cu destramarea acesteia, cele patru fete au ales sa mearga pe drumuri diferite. Irina Nicolae, una dintre membrele trupei și-a facut viitorul departe de Romania, insa a ramas aproape neschimbata!

- Profesorul de educatie artistica plastica Adrian Dragut, care a modelat de aproape patru decenii, talentul si sensibilitatea elevilor Scolii Gimnaziale nr. 16 "Marin Ionescu Dobrogianu", a recut la ceve vesnice. Profesor, eseist si pictor cunoscut pentru intransigenta la catedra si principiile pe care…

- De la prima atestare documentara a Campinei și pana spre zilele noastre, la Campina au poposit, cu diverse ocazii, multe personalitați, printre care și capete incoronate din țari ale Europei. Nu punem la socoteala Familia Regala a Romaniei, despre ale carei legaturi cu Campina s-au scris și se mai pot…