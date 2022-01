Stiri pe aceeasi tema

- Colectivul Scolii Gimnaziale „Elena Cuza", Iasi, regreta plecarea dintre noi a doamnei profesoare VICTORIA CAPRARU, director al solii in perioada 1980-1989. Dumnezeu sa o aseze in ceata dreptilor, in pace si lumina! Condoleante familiei!

- A parasit aceasta lume, profesorul Mihaiu Berindei. A plecat sa schieze cu ingerii. Profesor de sport și celebru antrenor de schi a educat generații de elevi și a format in arta schiului talente. A scris mai multe carți dedicate sportului pe care l-a iubit. A fost un profesor minunat, un instructor…

- Fosta șefa a Inspecției Judiciare, Rica Vasiliu Cravelos, a incetat din viața. CSM și Inspecția Judiciara transmit condoleanțe familiei indoliate. „Consiliul Superior al Magistraturii isi exprima profundul regret pentru incetarea din viata a doamnei Rica Vasiliu Cravelos, fost inspector șef…

- Interviu cu directorul Anda CAEA – Doamna director, ce reprezinta pentru dvs, ca director și cadru didactic, școala, ca instituție? Școala reprezinta un mediu educațional profesionist, la standarde europene, focalizandu-și eforturile pentru ca elevii sa dobandeasca competențele necesare inserției sociale,…

- O tanara preoteasa din Arad a indoliat intreaga comunitate pastorita de soțul ei, scrie Special Arad . Mihaela avea 22 de ani și dupa ce a fost cinci saptamani intubata, s-a stins in Ungaria, unde fusese transferata. Tanara se vindecase de COVID, dar n-a mai putut fi salvata. Tanara preoteasa Mihaela-Valentina…

- Consulatul Onorific al Republicii Macedonia de Nord la Ploiești iși exprima, cu profunda tristețe, regretul privind teribilul accident auto care a avut loc pe teritoriul Bulgariei in data de 23 noiembrie 2021, soldat cu pierderea a 46 vieti omenesti, cetateni nord-macedoneni care se intorceau catre…

- Filozoful Gabriel Liiceanu se declara consternat de decizia primarul general Nicușor Dan care nu s-a vaccinat inca impotriva Covid-19. Intr-un interviu pentru Spotmedia , el compara atitudinea politicianului cu cea a Patriarhului care nu a facut niciun apel catre credincioși. „Faptul ca primarul Capitalei…

- In aceste clipe de durere provocata de dispariția doamnei profesor doctor IRINA CAPRARU, echipa Inspectoratului Scolar Județean Iasi este alaturi de familia indoliata și, asemeni tuturor celor care au cunoscut-o, au prețuit-o și au iubit-o, ii transmite sincere condoleanțe. Profesor eminent de matematica…