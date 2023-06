Stiri pe aceeasi tema

- Promovarea in Superliga, dupa numai un sezon in Liga 2, poate insemna pentru Dinamo relansarea economica și sportiva. „Cainii” și-au asigurat minumum 970.000 de euro numai din drepturile TV, cota alocata nou-promovatelor. Sezonul 2023/2024 din campionatul de elita din Romania va incepe pe 15 iulie 2023…

- Dinamo a revenit in Superliga, dupa ce s-a impus la barajul de promovare in fața celor de la FC Argeș, cu scorul de 8-5 la general. La finalul partidei, de la Mioveni, Iulian Roșu a explicat faptul ca inainte sa ajunga la Dinamo, in vara anului trecut, a vrut sa renunțe la fotbal. VIDEO. Iulian Roșu:…

- Poli Iași - Dinamo, Oțelul Galați - Unirea Dej și CSA Steaua - Gloria Buzau sunt meciurile ultimei runde din play-off. Incep de la aceeași ora, 13:00, și sunt liveTEXT pe GSP.ro. CALCULE:Poli Iași a promovat matematic de pe primul loc;CSA Steaua și Unirea Dej n-au drept de promovare;Pentru a reveni…

- Dinamo a castigat derbiul cu Steaua, scor 3-0, in penultima etapa a play-off-ului din Liga II. Meciul a fost intrerupt pentru scurt timp, dupa ce fanii au aruncat torte in teren.Giafer a marcat primul gol al meciului in minutul 78, iar Ghezzali a inscris in minutul 90+4 si in minutul 90+9 (din penalti),…

- Comisiei de Disciplina a FRF a sancționat Dinamo doar cu o amenda de 38.000 de lei, dupa incidentele provocate la meciul cu CSA Steaua, 0-2, disputat in Ghencea, pe 18 aprilie, in derby-ul rundei cu numarul 4 din play-off, Liga 2. In plus, ”cainii” vor fi monitorizați in urmatoarele doua meciuri de…

- Antrenorul echipei Dinamo, Ovidiu Burca, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca nu stie daca meciul cu CSM Politehnica Iasi, din play-off-ul Ligii a II-a de fotbal, va fi decisiv pentru promovarea echipei sale in Superliga si ca nu vrea sa puna o presiune suplimentara in acest sens pe jucatorii…

- Atacantul echipei CSA Steaua, Bogdan Chipirliu, a declarat, marti seara, la finalul partidei cu Dinamo, castigata cu scorul de 2-0, ca exista un dram de speranta in ceea ce priveste posibilitatea de a se schimba Legea Sportului astfel incat formatia sa sa aiba dreptul sa promoveze in Superliga la finalul…

- Fotbalistul echipei Dinamo, Catalin Tira, a afirmat, marti, dupa infrangerea cu 2-0 suferita in partida cu CSA Steaua, ca spera ca formatia sa sa isi revina cat mai repede pentru ca obiectivul din acest an este promovarea in Superliga, potrivit Agerpres."A fost un meci destul de greu, nu am facut…