- Caz terifiant in Romania. Un barbat de 37 de ani din Brașov s-a aruncat, joi dimineața, de la etajul 10 al unui bloc, ținandu-și in brațe copila de cateva luni. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva, anunta digi24.ro.Tragedia s-a produs pe Strada Carpaților din oraș.

- O femeie din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord a povestit ca a trait o noapte de amor plina de pasiune alaturi de fostul ei partener, cu care avea trei copii, dupa care a primit o veste șocanta de la medici.

- In cursul zilei de marti, 14 ianuarie, un barbat in varsta de 48 de ani a cazut intr-o padure din Baia Sprie, dupa ce a suferit un traumatism la nivelul membrului inferior. La fata locului se deplaseaza o echipa a Salvamont Maramures pentru a oferi un prim ajutor. “Actiune in derulare Salvamont Maramures…

- O femeie care se confrunta cu dureri abdominale puternice și cu sangerari a ajuns de urgența la spital, insa, medicul ginecolog i-a spus pacientei ca nu are de ce sa-și faca griji. Ulterior, insa, dupa ce starea ei de sanatate s-a inrautațit, femeia a mers la un alt medic, unde a aflat ca a pierdut…

- Un barbat in varsta de 40 ani, din localitatea ieșeana Belcesti, a decedat aseara, dupa ce si-a bagat in gura o petarda aprinsa, informeaza Realitatea Plus.Mesajul presedintelui Tribunalului Timis - 'Gresim cand nu iesim in strada sa va aparam si sa ne aparam de dosare la comanda' In…

- Ariana Rae Delfs, in varsta de 17 ani, a avut simptome asemanatoare racelii timp de trei saptamani inainte sa moara. Ea parea "sa aiba mereu o durere de cap", povestește tatal ei, potrivit People. Tanara a mers la spital, acuzand dureri de cap și stari de gripa, insa analizele facute de medici…

- Avea 18 ani cand s-a indragostit prima oara. Cand au vrut sa faca amor prima oara, atmosfera romantica s-a transformat intr-un coșmar. Tanara a ajuns de urgența la spital, cu dureri cumplite.

- O punguta plina de canabis a stat in nasul unui barbat timp de 18 ani, blocandu-i aproape complet o nara, medicii descoperind pachetul in momentul in care acesta s-a dus la spital cu dureri cumplite de cap.