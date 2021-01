Stiri pe aceeasi tema

- Statia de Pompieri Cimpeni, in cooperare cu Detasamentul de Pompieri Turda, intervin, vineri, pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la doua case, alipite, in localitatea Posaga de Sus, comuna Posaga. In urma incendiului a rezultat o victima, femeie de 81 ani, cu plaga la membrul superior…

- Emma Cotillard, o femeie in varsta de 33 de ani, s-a casatorit cu dragostea vietii sale, Justin. Nu se mai gandeau decat la luna de miere... Aveau s-o petreaca intr-o vacanta exotica de vis! Nicio clipa nu i-a trecut prin minte ca acea calatorie se va transforma intr-un cosmar...Totul s-a declansat…

- O echipa mixta a SMURD a transportat de urgența la Iași un copil din localitatea Popești. Din declarațiile rudelor, micuțul se juca cu benzina cand a fost cuprins de o flacara. In urma accidentului, minorul a suferit arsuri de gradul II pe 60% din suprafața corpului. Medicii l-au intubat și transportat…

- Aceștia erau pacienți cu COVID-19, intubați și ventilați mecanic. Alte șapte persoane, intre care un medic care a suferit arsuri extinse, sunt in stare grava, iar un alt medic și doua asistente au suferit arsuri ușoare. Este cel mai grav bilanț dupa tragedia de la clubul Colectiv, iar Parchetul General…

- Medicii specialiști spun ca in fiecare zi trebuie sa ne ingrijim tenul daca dorim ca acesta sa ramana luminos și sa nu-și piarda din elasticitate. De pilda, medicul nutriționist Camelia Rotaru este de parere ca cele mai bune remedii naturale pentru a avea un ten sanatos sunt cele bazate pe ulei de cocos,…

- Medicii explica faptul ca diferența de temperatura a pus in pericol viața barbatului.Un caz medical bizar a avut loc in Colorado, SUA, unde un barbat de 34 de ani a fost aproape de moarte atunci cand a ieșit din duș.

- Un barbat aflat in coma din cauza noului coronavirus a revenit la viața, insa a primit o veste de-a dreptul sfașietoare. Cel care ii era partener de viața a murit, tot din cauza virusului din China.

- O tanara din Marea Britanie a ajuns la spital acuzand dureri menstruale insuportabile, dar a avut parte de șocul vieții ei. Medicii i-au spus ca intrase in travaliu, ceea ce a fost surprizator pentru femeia care nu ar fi avut niciun simptom de sarcina.