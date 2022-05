Stiri pe aceeasi tema

- Retragerea fortelor ruse din Harkov este o ”recunoastere tacita a incapacitatii Rusiei” de a cuceri orase-cheie ucrainene unde soldatii rusi se asteptau sa intalneasca o rezistenta limitata din partea populatiei, a anuntat, joi, Ministerul britanic al Apararii in raportul zilnic, potrivit The Guardian,…

- Un barbat din statul american Kentucky a primit despagubiri in valoare de 450.000 de dolari la finalul unui proces intentat fostului angajator. Angajatul i-a spus șefului sau sufera de atacuri de panica, iar o petrecere surpriza i-ar acutiza starea. Compania nu a ținut cont de dorința acestuia și a…

- Cotidianul britanic The Guardian anunta ca sunt sanse ca soldatii ucrainieni din Insula Serpilor sa fie in viata. Politia de frontiera a Ucrainei a postat pe contul de Facebook, conform cotidianului britanic, un mesaj in care spune ca are sperante serioase ca soldatii respectivi traiesc sI ca a inceput…