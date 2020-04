Stiri pe aceeasi tema

- Este una din hotararile aprobate de consilierii județeni, in cea mai recenta ședința: ”Art.I. – Se aproba inființarea Echipei Mobile pentru Intervenția de Urgența in cazurile de violența domestica, in umatoarea componența: Coordonator: Vitan Claudia – asistent social – Direcția Generala de Asistența…

- Ordonanța militara emisa sambata seara prevede masuri stricte pentru organizarea nunților, botezurilor sau inmormantarilor. Conform documentului, actele religioase pot fi oficiate de preoți doar daca la ele participa cel mult opt persoane. De asemenea, preoții pot impartașii credincioșii bolnavi la…

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Arhiepiscop si Mitropolit Andrei, odata cu inceputul Postului Sfintelor Pasti, Parohiile Ortodoxe "Intrarea in biserica a Maicii Domnului", "Sf. Arhangheli Mihail si Gavril" si "Pogorarea Sf. Duh", organizeaza in fiecare zi de vineri, orele 18, la biserica "Coroana",…

- Surpriza neplacuta pentru enoriașii din Gorj. Biserica din comuna Prigoria a fost sigilata și enoriașii s-au vazut nevoiți sa se roage de acasa, fiindca Sfanta Liturghie de duminica nu se mai ține....din motive de coronavirus. Tatal baiatului infectat, primul roman diagnosticat cu coronavirus, este…

- Probleme grave - asta a gasit Corpul de Control al premierului Orban la Romaero. Actul rezultat in urma verificarilor derulate de Corpul de control al prim-ministrului la Romaero, ce au vizat activitatea societatii in ultimii aproape patru ani, a fost inaintat unitatii de parchet competenta, pentru…

- Elton John a intrerupt brusc un concert pe care il sustinea in Noua Zeelanda in cadrul turneului sau mondial si si-a cerut scuze aproape in lacrimi fanilor, explicand ca sufera de o pneumonie, informeaza AFP. Superstarul britanic in varsta de 72 de ani intampinase dificultati in a canta…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a dat joi castig de cauza Spaniei, care a expulzat fara o hotarare administrativa sau judiciara doi migranti din enclava Melilla catre nordul Marocului, informeaza AFP. Aceasta decizie surprinzatoare adoptata in unanimitate de Marea Camera a CEDO rastoarna…

- Autorul atentatului cu grenada din anul 2002 de la Liceul ‘Jean Monnet’ din Bucuresti, Dragos Ciupercescu, a obtinut castig de cauza la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) in urma plangerii in care a reclamat conditiile de detentie din inchisorile romanesti, conform verdictului comunicat marti…