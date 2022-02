A scăzut numărul copiilor aflați în plasament Protectia speciala a copilului reprezinta ansamblul masurilor, prestatiilor si serviciilor destinate ingrijirii si dezvoltarii copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea parintilor sai sau a celui care, in vederea protejarii intereselor sale, nu poate fi lasat in grija acestora. Plasamentul copilului constituie o masura de protectie speciala, avand caracter temporar, care poate fi dispusa, dupa caz, la o persoana sau familie, un asistent maternal sau un serviciu de tip rezidential. In județul Hunedoara a scazut numarul copiilor care beneficiaza de aceasta protecție special. … Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deva. Identificat si retinut de politisti, sub aspectul comiterii infractiunilor de talharie calificata și lipsire de libertate in mod ilegal In data de 11 februarie 2022, in jurul orei 06:50, Poliția Municipiului Deva a fost sesizata de un barbat in varsta de 32 de ani cu privire…

- In domeniul protecției persoanelor cu dizabilitați a continuat reforma pentru dezinstituționalizare. In prezent, toate centrele destinate ingrijirii și asistenței persoanelor adulte cu dizabilitați au capacitate sub 50 de locuri. Pe parcursul anului trecut, Centrul de Ingrijire și asistența…

- Eficacitatea celor trei doze de vaccin ARNm produse de Pfizer si Moderna scade substantial la patru luni dupa administrare, potrivit unui nou studiu publicat de Centrul de Control si Prevenire al Bolilor din SUA (CDC), informeaza Antena3 . Eficacitatea celor trei doze de vaccin scade semnificativ dupa…

- Scade numarul copiilor hunedoreni confirmați cu noul coronavirus. Potrivit Ministerului Educației, vineri, 4 februarie 2022, la nivel național, 163 de unitați de invațamant cu personalitate juridica sau structuri (0,91% din numarul total) și 4.757 de clase/grupe (3,4% din numarul total) funcționeaza…

- Numarul copiilor abandonati a scazut considerabil in ultimul deceniu si jumatate in judetul Covasna, ajungand de la 122 in anul 2005 la 18 in 2020, releva un raport al Directiei pentru Protectie a Copilului Covasna. Directoarea Institutiei, Vass Maria, a declarat ca scaderea fata de 2005, cand a fost…

- Numarul copiilor abandonati a scazut considerabil in ultimul deceniu si jumatate in judetul Covasna, ajungand de la 122 in anul 2005 la 18 in 2020, releva un raport al Directiei de Protectie a Copilului Covasna, potrivit Agerpres. Directoarea institutiei, Vass Maria, a declarat ca scaderea…

- Asociația Bun-Simț Turistic vine in sprijinul turiștilor care aleg stațiunea montana Straja. Asociația, impreuna cu partenerii, vor monta mai multe garduri de protecție pe partia Mutu. „Pregatiri intense pentru cresterea gradului de siguranta a schiorilor pe partia Mutu de la Straja, Jud.…

- Un numar de 45.797 de copii se aflau in sistemul de protectie speciala, la finele lunii septembrie 2021, scrie Agerpres . Din aceștia, 13.097 de copii (28,6%) beneficiau de masura de protectie speciala in servicii de tip rezidential si 32.700 de copii (71,40%) de tip familial, conform datelor centralizate…