Stiri pe aceeasi tema

- Zvonurile spun ca zeci de punguțe de cadouri au fost oferite mai multor oameni, care nu erau pe listele VIP de la nunta regala a lui Harry și Meghan. Mulți dintre norocoși au ales sa nu-și pastreze darurile, punandu-le, in schimb, sa fie licitate pentru sume colosale.

- Proaspat casatoritii Harry si Meghan, ducele si ducesa de Sussex, au putin timp la dispozitie pentru a se recupera dupa nunta de basm de sambata deoarece se intorc la indatoririle regale chiar din aceasta...

- Bianca Dragusanu a fost placut surprinsa de felul in care Meghan Markle s-a aranjat pentru nunta cu printul Harry. Nunta regala a avut loc pe 19 mai, atunci cand milioane de oameni au urmarit imaginile spectaculoase. Printre acestia s-a numarat si Bianca Dragusanu.

- In cazul altor nunți regale, recepția de dupa ceremonia religioasa se petrecea cu ușile inchise. Nu așa au stat lucrurile in cazul recepției organizate de Charles pentru tinerii casatoriți. Starurile de la Hollywood și personalitațile lumii au luat cu asalt petrecerea, iar postarile in social media…

- Familia Regala Britanica le multumeste, public, tuturor celor care au venit la Windsor, sa le fie alaturi lui Meghan si Harry. Si nu numai lor, pentru ca britanicii, dar si monarhisti din toata lumea, au organizat multe petreceri.

- Peste 6 milioane de tweet-uri au fost publicate de internauti, sambata, pe tema nuntii regale dintre printul Harry al Marii Britanii si fosta actrita americana Meghan Markel, depasind de peste trei ori numarul de mesaje transmise pe Twitter in ziua nuntii printului William cu Kate, informeaza duminica…

- Ceaiul servit intr-un autobuz special, in cadrul initiativei "Royal Tea Bus Tour", este insotit de dulciuri si pateuri inspirate din bucataria britanica si cea americana, relateaza online ziarul spaniol La Va...

- Pitorescul oras englez Windsor, care va gazdui sambata nunta printului Harry cu fosta actrita americana Meghan Markle, a inceput sa se asemene cu o veritabila "fortareata": fiecare colt al sau este...