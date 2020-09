A refuzat testarea, pentru a evita constatarea unei alcoolemii mari Un barbat de 54 de ani din comuna Paltinoasa a refuzat testarea alcooscopica, in speranța de a nu ieși la iveala cantitatea mare de alcool pe care o consumase inainte de a se urca la volan. Ajuns la spital, el a consimțit pana la urma sa fie testat, aparatul scoțand la iveala o alcoolemie de 1,05 ... Citeste articolul mai departe pe monitorulsv.ro…

