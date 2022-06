A rămas doar Pârvulescu Inainte de turneul final, naționala Under19 a efectuat doua stagii de pregatire, la Miercurea Ciuc, in perioada 27 mai – 3 iunie, și la Centrul Național de Fotbal Buftea, in perioada 6-15 iunie. Plecarea tricolorilor catre Slovacia a adus și ”trierea” lotului largit, o parte dintre jucatorii care s-au aflat sub comanda lui Adrian Vasai fiind trimiși acasa. Din pacate, printre ei se afla și fundașul Petrolului (imprumutat sezonul trecut la Blejoi) – Adrian Nicolae. Ramane in lot, pentru duelurile cu Italia, Franța și țara gazda – Slovacia, fundașul Sergiu Parvulescu, care termina insa contractul… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

