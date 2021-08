Un sofer a ajuns in fata judecatorilor dupa ce a dus cu masina pe cel care il ajutase in gospodarie. A scapat totusi ieftin, dupa ce, baut fiind, a provocat un accident si tot el a facut scandal. Incidentul a avut loc in urma cu trei ani. Ionel Chelaru muncise toata ziua in gospodarie, ajutat de O.T. Pana seara, cei doi au muncit si baut impreuna. In jurul orei 20, O.T. l-a rugat sa-l duca la stana pe care o avea la marginea satului. Chelaru a acceptat si s-a urcat la volanul Daciei sale Logan, desi era baut. Ajuns pe o portiune de drum in rampa, dupa o curba la stanga, Chelaru a lovit cu partea…