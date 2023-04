A pozat pentru revista Vogue la 106 ani

Stiri pe aceeasi tema

- Revista Vogue Filipine o prezinta pe coperta editiei de aprilie pe Apo Whang-Od, artista in tatuaj manual, in varsta de 106 de ani, cea mai in varsta persoana care a aparut vreodata pe prima pagina a Vogue.Whang-Od, cunoscuta si sub numele de Maria Oggay, si- a perfectionat arta tatuarii inca din…

- Alexandru Abagiu este in juriul „Bravo, ai stil!”, alaturi de Raluca Badulescu si Maurice Munteanu. Cu o experienta uriasa in domeniul industriei frumusetii, noul jurat este un adevarat magician al tehnicii machiajului. „Bravo, ai stil!”, reality show-ul fenomen, se pregateste sa cucereasca publicul,…

- UPDATE 6:30 - Rusia vrea sa simplice procedurile de acordare a vizelor pentru 6 țariRusia lucreaza la simplificarea procedurilor de acordare a vizelor pentru șase țari, printre care India, Siria și Indonezia, a declarat duminica ministrul adjunct de externe Evgheni Ivanov, citat de TASS.„In plus fața…

- Cindy Crawford (57 de ani) și-a etalat silueta de invidiat, intr-o ședința foto pentru celebra revista Vogue. Noile fotografii, dar și ținutele purtate de ea, aduc aminte de gloria anilor ’90, atunci cand Cindy era unul dintre cele mai apreciate supermodele, noteaza click.ro. Cindy Crawford și-a pastrat…

- La scurt timp dupa ce a anunțat ca este insarcinata pentru a doua oara, Rihanna l-a aratat lumii intregi pe fiul ei. Cum a pozat Rihanna, Asap Rocky și fiul lor pentru revista Vogue și ce spune ea despre experiența nașterii.

- O veste grea lovește la inceput de an: un cunoscut supermodel, care a aparut pe coperta prestigioasei reviste „Vogue”, a parasit lumea celor vii. Tatjana Patitz s-a stins din viața. Cunoscuta drept unul dintre „supermodelele originale” din anii ’80 – ’90, Patitz a murit la varsta de 56 de ani. Vestea…

- In ciuda politicii haotice a guvernului, Romania a reusit sa ramana una dintre performerele economice ale Uniunii Europene, evolutie reflectata si de stabilitatea cursului euro/leu. Prima și ultima medie ale anului trecut au fost de 4,9474 lei/euro, evoluție ce poate fi comparata drept o declarație…