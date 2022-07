A plecat în Germania în copilărie, într-o dubiță, și a ajuns să lucreze în echipele care au câștigat 5 Oscaruri „In 1989 eram in Piața Mare in Sibiu, exact cand s-a tras in populație. Eram acolo și nu știam ce se intampla, oamenii strigau lozinci și apoi a inceput sa se traga in populație. Nu am mai stat și am luat-o la goana. Parinții mei erau fugiți in Germania și unchiul meu Gigi avea grija de mine și de fratele meu Claudiu. Dupa Revoluție am plecat in Germania, singur, copil, intr-un van – o dibița, fara viza, doar cu o hartie scrisa de mana in limba germana ‹‹…trebuie sa ajung la parinții mei››… Daca iți vine sa crezi… In vama, pe la ora 3-4 dimineața, toți aveau vize. Un ofițer german a intrat in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

