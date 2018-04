Stiri pe aceeasi tema

- Un preot italian care a pierdut la jocuri de noroc peste 500.000 de euro din banii parohiei sale s-a angajat sa mearga la psiholog pentru a scapa de aceasta dependenta, relateaza joi DPA, citand media locala si Biserica catolica italiana. Parintele Flavio Gobbo, de 48 de ani, a negociat…

- Judecatorii din cadrul Tribunalului Iasi au decis condamnarea lui Andrei Anti la doi ani si sase luni de inchisoare cu suspendare, pentru schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta…

- Grupul spaniol Porcelanosa a inaugurat un showroom in Romania, deschis in parteneriat cu Delta Studio, dupa o investitie de peste jumatate de milion de euro. Noul showroom se desfasoara pe o suprafata de aproximativ 1.000 mp.

- In general, nativii din aprilie sunt oameni muncitori care pot obtine in viata tot ceea ce vor. Nu depind de ceilalti. Nu le este frica sa spuna ce gandesc. Trec peste toate obstacolele. In plus, oamenii nascuti in aprilie iubesc pericolul asa ca merg in intampinarea sa, nu-l ocolesc. Intotdeauna…

- In acest an, Primaria Turcinesti isi schimba „fata". Institutia va fi reabilitata cu o jumatate de milion de lei. Banii au fost alocati din bugetul local si de stat. Lucrarile ar trebui sa demareze in aceasta primavara s...

- Cursele aeriene Wizz Air catre Venetia (Treviso) si Bologna au decolat, astazi, de pe Aeroportul International Craiova. In schimb, zborurile spre Paris si Londra au fost amanate in aceasta dimineata. “Se facuse controlul de securitate, trebuia sa decoleze avioanele pentru ...