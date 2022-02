A pierdut 29 de miliarde de dolari într-o singură zi! Averea neta a lui Mark Zuckerberg a scazut joi cu 29 de miliarde de dolari, in conditiile in care actiunile Meta Platforms au marcat o scadere record intr-o singura zi, in urma unor previziuni dezamagitoare privind castigurile companiei, care au zguduit sectorul tehnologic global, transmite Reuters. Actiunile Meta au scazut cu 26%, stergand peste 200 de miliarde de dolari din capitalizarea de piata a companiei, aceasta fiind pierdere consemnata intr-o singura zi de o companie din SUA. Declinul a redus averea neta a fondatorului si directorului executiv Zuckerberg la 85 de miliarde de dolari, potrivit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

