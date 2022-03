Invazia rusa din Ucraina a intrat in cea de-a noua zi: cel mai semnificativ incident il reprezinta atacul rus asupra centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, si incendiul izbucnit la una dintre cladirile sale care a fost in cele din urma stins de pompierii ucraineni, vineri, la ora locala 06:20 (04:20 GMT), dupa ore bune de incertitudine. UPDATE ORA 09.05 Ambasada Ucrainei la Berlin cere Germaniei noi livrari de arme Ambasada Ucrainei la Berlin a cerut guvernului german noi livrari de arme pentru a o ajuta sa se apere in fata invaziei ruse, informeaza vineri dpa. In saptamana…