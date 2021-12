Stiri pe aceeasi tema

- In Muntii Fagarasului, la Balea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine este cel mai mare strat de zapada masurat de meteorologi este de 134 de centimetri. La Balea Lac se inregistreaza si risc mare de producere de avalanse, potrivit unei avertizari valabile pana luni seara, informeaza Agerpres.roSalvamontistii…

- Cel mai mare strat de zapada masurat de meteorologi este de 134 de centimetri, la Balea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine, in Muntii Fagarasului. La Balea Lac se inregistreaza si risc mare de producere de avalanse, potrivit unei avertizari valabile pana luni seara.Salvamontistii sibieni…

- Accesul la Balea Lac se face pe Transfagarasan in conditii de iarna, pana la Balea Cascada, de unde trebuie luata telecabina. Transportul pe cablu de la Balea Cascada la Balea Lac se face cu ajutorul generatorului, relateaza Agerpres.Daca la Balea Lac este un risc moderat de producere de avalanse si…

