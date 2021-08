A nins în cel mai secetos loc de pe glob. Imagini incredibile din deşertul Atacama (VIDEO) O puternica ninsoare a albit deșertul Atacama din Chile. A fost intotdeauna considerat unul dintre cele mai uscate locuri de pe Pamant, dar in ultimele zile culorile, temperaturile și aspectul sau s-au schimbat. Fotografiile publicate de mass-media locala au aratat un peisaj cu adevarat neobișnuit in care nu se vede ocru galben al nisipului, dar […] The post A nins in cel mai secetos loc de pe glob. Imagini incredibile din desertul Atacama (VIDEO) first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

