- De azi noapte, Lili Sandu este in culmea fericirii, vazandu-și in final visul cu ochii. Fosta prezentatoare TV a adus pe lume un baiețel de nota 10 pe care il va boteza Thomas Jay. Extrem de entuziasmata a postat imediat o fotogragie pe contul ei de Instagram in care iși ținea fiul strans la piept.…

- ”Atunci cand viața capata un sens! Miracolul nostru a vrut sa vina pe lume! M-a facut sa traiesc cele mai intense emoții pentru care nu exista cuvinte. Au curs multe lacrimi de fericire... Ii mulțumim lui Dumnezeu pentru o așa mare binecuvantare. Bine ai venit, fiul nostru iubit!” a impartașit vestea…

- Gina Chirila și soțul ei, Bogdan Vladau, au devenit parinți in plina pandemie de COVID-19. Despre experiența sarcinii și nașterii in aceasta perioada dificila, Gina ne-a povestit mai multe intr-un interviu exclusiv. Sa devii parinte nu este lucru ușor, mai ales cand lumea este in plina pandemie. Gina…

