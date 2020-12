Stiri pe aceeasi tema

- Octavian Andronic, editorialist caricaturist al ziarului cotidianul.ro, a incetat din viața. Jurnalistul, care a realizat in ultima vreme o serie de caricaturi cu tema noului coronavirus și a pandemiei, a fost bolnav de COVID 19 și a fost internat in ultimele saptamani in spital. „Cu deosebita durere…

- S a stins din viata jurnalistul si caricaturistul Octavian Andronic. Acesta avea 74 de ani.Jurnalistul si caricaturistul Octavian Andronic a incetat din viata, vineri seara, in urma unui atac de cord. Acesta era internat in spital de o saptamana."Cu deosebita durere in suflet, anuntam trecerea in nefiinta…

- Jurnalistul si caricaturistul Octavian Andronic, in varsta de 74 de ani, a murit vineri seara, in urma unui atac de cord. Andronic s-a nascut pe 2 mai 1946, la Sannicolau-Mare (judetul Timis). A urmat cursurile Universitatii din Bucuresti, iar in 1969 a debutat ca reporter la Informatia Bucurestiului.…

- Octavian Andronic, jurnalist și caricaturist de o inegalabila valoare, a trecut in neființa. Familia, prietenii, cei apropiați și toți colaboratorii ce au avut onoarea sa lucreze alaturi de ANDO de-a lungul deceniilor ii vor simți de-acum inainte lipsa! Octavian Andronic avea o stransa legatura cu Argeșul,…

- Jurnalistul și caricaturistul Octavian Andronic s-a stins din viața, vineri seara, la varsta de 74 de ani. „Cu deosebita durere in suflet anunțam trecerea in neființa a celui care a fost Octavian Andronic, jurnalist și caricaturist de o inegalabila valoare. Draga ANDO, soția Mariana, fiica Ana, cei…

- Jurnalistul si caricaturistul Octavian Andronic a incetat din viata vineri seara, la varsta de 74 de ani, a anunțat agentia de stiri Amos News, infiintata chiar de el. Octavian Andronic, fondatorul ziarului Libertatea in 22 decembrie 1989, al carui redactor-șef și director a fost pana in 1998, a murit…

- Cu deosebita durere in suflet anunțam trecerea in neființa a celui care a fost Octavian Andronic, jurnalist și caricaturist de o inegalabila valoare. Draga ANDO, soția Mariana, fiica Ana, cei apropiați și toți colaboratorii ce au avut onoarea sa lucreze alaturi de tine de-a lungul deceniilor iți vor…

- Cu deosebita durere in suflet anunțam trecerea in neființa a celui care a fost Octavian Andronic, jurnalist și caricaturist de o inegalabila valoare. Draga ANDO, soția Mariana, fiica Ana, cei apropiați și toți colaboratorii ce au avut onoarea sa lucreze alaturi de tine de-a lungul deceniilor iți vor…