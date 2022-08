A murit „Warren Buffett din India”. Avea o avere de 6 miliarde de dolari Investitorul in piața de acțiuni Rakesh Jhunjhunwala, supranumit „Warren Buffett din India”, cu o valoare neta estimata la 6 miliarde de dolari, a murit duminica dimineața, la varsta de 62 de ani, a spus familia sa. De profesie contabil autorizat din statul Rajasthan, Jhunjhunwala a inceput sa se concentreze asupra pieței de acțiuni in timp ce era la facultate și a continuat sa conduca o firma de tranzacționare cu acțiuni, RARE Enterprises. „Rakesh-ji a murit inconjurat de familia sa și de asistenți apropiați”, a declarat un membru al familiei pentru Reuters. In urma sa raman soția și cei trei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

