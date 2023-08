A murit Toto Cutugno

Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretul si compozitorul italian Toto Cutugno, cunoscut in special pentru hitul sau din 1983 „L’Italiano” a incetat din viata marti, la varsta de 80 de ani. Conform managerului sau, Danilo Mancuso, Toto Cutugno, pe numele sau real Salvatore Cutugno, a murit la Spitalul San Raffaele din Milano „dupa…

- Cantarețul și compozitorul Toto Cutugno, cunoscut mai ales pentru hitul sau mondial din 1983, „L’Italiano”, a murit marți la varsta de 80 de ani, a declarat pentru ANSA impresarul sau, Danilo Mancuso. Toto Cutugno, al carui nume la naștere era Salvatore, a murit la Spitalul San Raffaele din Milano „dupa…

- Silvio Berlusconi, antreprenor, de patru ori prim-ministru, a murit astazi la Milano, la varsta de 86 de ani, potrivit presei din Italia. Liderul Forza Italia, bolnav de leucemie mielomonocitara cronica, a fost internat pe 9 iunie la spitalul San Raffaele din Milano dupa ce a fost externat pe 19 mai,…