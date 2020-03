A murit tatăl lui Gabi Tamaș. Ce decizie a luat fotbalistul la aflarea veștii Internaționalul roman Gabriel Tamaș, 36 de ani, este in doliu, dupa ce tatal sau, Iosif, a decedat luni seara.Fotbalistul de 36 de ani a aflat vestea decesului parintelui sau chiar inainte de a intra pe teren la meciul CFR Cluj - Astra Giurgiu 2-1, disputat luni, in play-off-ul din Liga 1.Deși a fost afectat de aceasta veste, Gabi Tamaș a insistat sa intre pe teren, el fiind integralist la Astra in partida de la Cluj-Napoca.”Gabi a aflat in cursul acestei zile, dar el e un barbat și a vrut sa-și ajute echipa. El și-a facut datoria pentru echipa. Noi suntem alaturi de el și ii transmitem condoleanțe”,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

