A murit Sean Connery. Marele actor avea 90 de ani

- Sir Sean Connery, primul interpret al lui “James Bond” pe marele ecran (“Dr. No”, 1962) si cistigator al unui Oscar la categoria cel mai bun actor in rol secundar in filmul “The Untouchables” (1987), a murit simbata, la virsta de 90 de ani. Thomas Sean Connery s-a nascut pe 25 august 1930, in Edinburgh,…

