- Interpretul banațean de muzica populara Petrica Moise a murit, sambata seara, dupa ce s-a infectat cu SARS CoV-2. El nu se vaccinase impotriva COVID-19 si se afla internat la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara de cateva zile. Petrica Moise a fost unul dintre cei mai…

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara afirma, marti, ca suntem, din nou, in al 12-lea ceas, iar din cauza tulpinii Delta care este mult mai contagioasa sectiile COVID si sectiile ATI s-au umplut in mai putin de o luna. Medicul atrage atentia ca pacientii…

- Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes" din Timisoara a infiintat o Sectie de Pre-Terapie, ca urmare a cresterii accentuate a numarului de pacienti cu forme severe si foarte severe de infectie cu SARS-CoV-2, dar si a numarului mic de paturi ATI, parterul Sectiei de Pneumologie…

- Tanarul de 34 de ani, bolnav de Covid, care a fost intubat trei saptamani la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara dupa ce și-a tratat acasa boala cu vitamine, a murit. Acesta a plecat luni din spital fara acordul medicilor. „Ignorand in totalitate sfaturile medicale ale colegilor de pe ATI…

- Un tanar in varsta de 34 de ani se afla in stare grava la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara, el fiind diagnosticat cu COVID-19 si intubat. Barbatul nu s-a vaccinat pentru ca a citit ca serurile anti-COVID fac rau si nu a mers a timp la spital, convins ca oxigenul distruge alveolele pulmonare.…