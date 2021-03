Stiri pe aceeasi tema

- Judetul Balti a fost primul din Basarabia care s-a pronuntat, pe 3 martie 1918, in favoarea unirii Basarabiei cu Romania. Redam textul integral al moțiunii prin care se cerea Sfatului Tarii votarea neconditionata a Unirii Basarabiei cu România: ,,În ziua de 3 martie,…

- Alex Dima a devenit cunoscut ca jurnalist la PRO TV, deși alesese alta cariera. Absolvent de Teologie in București, Alex Dima a fost cucerit de o alta misiune sociala. Ajuns jurnalist, Alex Dima a intrat in casele romanilor prin anchetele și reportajele sale de la emisiunea ”Romania, te iubesc”.…

- Zilele acestea, Monica Gabor s-a aflat in Romania, dupa o perioada lunga de timp. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu locuiește in America impreuna cu iubitul ei. Vedeta a postat mai multe imagini pe contul de socializare, in care iși ține fanii la curent cu tot ceea ce face. Monica Gabor apare in imagini…

- Cand viața nu e dulce…o faci. Suna bine, nu? Se pare ca asta ar fi și deviza uneia dintre cele mai cunoscute vedete din Romania. Faimoasa blondina a fost prinsa infulecand de zor la terasa cele mai dulci dintre bunatațuri. Cine este diva care a uitat de bunele maniere. Paparazzi impact.ro au prins-o…

- O vedeta din Romania traiește in lux și opulența. S-a mutat in vila noua, in pandemie de coronavirus. Despre cine este vorba, citiți in randurile de mai jos. Cine este vedeta de la noi care traiește in lux. Ce aroganța a facut in plina epidemie de coronavirus S-a aflat ca o vedeta din Romania traiește…

- Andreea Antonescu și Traian Spak nu au reușit inca sa divorțeze, din cauza pandemiei. Soțul artistei se afla in America, in timp ce ea și Sienna se afla de mai mult timp in Romania. Vedeta a vorbit despre posibilitatea de a mai da o șansa casniciei.„Nu ma simt impacata. In general, cand incep un lucru…

- CHIȘINAU, 23 dec - Sputnik. Ministerul Afacerilor Externe de la Moscova susține ca a atras atenția asupra declarațiilor recente ale partenerilor din Uniunea Europeana in legatura cu o serie de decizii ale parlamentului Republicii Moldova, inclusiv cea cu privire la atribuirea limbii ruse a statutului…

- Diana Munteanu se poate spune ca este o mama model, dar nu și o șoferița pe masura. Surprinsa de paparazzii SpyNews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, am vazut cum vedeta nu ține cont de regulile de circulație nici cand fiul ii este martor.