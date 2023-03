A murit Nicolae Bara, fostul investitor de la UTA Arad

Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Bara, cel care a condus clubul UTA in perioada 2006-2008, timp in care a finanțat echipa cu aproximativ 6 milioane de euro, a murit luni, 20 martie, informeaza Gazeta Sporturilor . Omul de afaceri, care se stabilise la Viena, a suferit un infarct. Avea 68 de ani. „Drumurile și acțiunile noastre…

- Actrița Teatrului Bulandra Valeria Ogașanu a murit duminica. Avea 76 de ani. „Ne-o amintim cu drag din filme precum „Fratii Jderi”, „Fram” sau „Trandafirul galben”, dar si din spectacolele de pe scena teatrului „Bulandra” din Bucuresti. Sincere condoleante, putere si pace in suflet familiei si tuturor…

- Regizorul și editorul de film Viktor Onisko a murit in luptele de pe frontul ucrainean, a transmis soția sa, Olga Birzul, intr-un mesaj pe Facebook. Tatal unei fetițe de noua ani, Onisko a lucrat la 11 filme și seriale ucrainene și internaționale , fiind cunoscut in special pentru aportul adus la filmele…

- Accident groaznic in Bucuresti in ziua de Craciun, produs de un tanar drogat. Din pacate, a fost și o victima: o fata de 19 ani. Accidentul a avut loc pe șoseaua Gheorghe Sisești din Sectorul 1, Bucuresti, aproape de Aeroportul Baneasa. Un șofer, in varsta de 18 ani, a pierdut controlul asupra direcției…