A murit mareşalul implicat în puciul împotriva lui Mihail Gorbaciov 'La 25 februarie, maresalul URSS Dmitri Timofeevici Iazov a decedat la Moscova dupa o boala indelungata', au indicat agentiile, citand un comunicat al Ministerului rus al Apararii.



Ministru al apararii al URSS intre 1987 si 1991, el a participat la puciul esuat impotriva ultimului conducator sovietic Mihail Gorbaciov in 1991, la un an dupa ce i-a fost atribuit gradul de maresal. A fost o tentativa de lovitura de stat a comunistilor conservatori care se opuneau reformelor lui Gorbaciov in Uniunea Sovietica.



Sursa articol si foto: rtv.net

