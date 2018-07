Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Robert Wolders, care i-a captivat inima indragitei artiste Audrey Hepburn și care i-a fost alaturi pana in ultima clipa a vieții, a murit. Decesul a survenit in urma cu cateva zile, insa, anunțul oficial a fost facut in urma cu cateva ore, potrivit who.com.au. Regretatul star danez avea 81 de…

- Cineastul si scriitorul francez Claude Lanzmann, cunoscut pentru documentarul de peste noua ore „Shoah” (1985), pe durata caruia sunt dezvaluite ororile Holocaustului, a murit joi la varsta de 92 de ani.

- Interpreta de muzica populara, Ancuța Timiș, este in culmea fericirii. Pe langa cariera de succes, aceasta are un motiv in plus de bucurie. Recent, indragita interpreta a fost surprinsa de iubit cu o mini vacanta la Venetia si o cerere in casatorie! In urma cu doua saptamanii, Ancuța Timiș a fost surprinsa…

- Popularul critic de jocuri video John Bain, cunoscut sub numele de TotalBiscuit sau Cynical Brit, a murit la varsta de 33 de ani, potrivit BBC. Acesta avea 2,2 milioane de urmaritori pe platforma YouTube, dar s-a retras din recenziile de jocuri video la inceputul lunii mai. Motivul acestuia…

- Madalina Parja, Maria Stet, Claudia Barbos si Sara Pop, patru tinere in varsta de 20 si 21 de ani, toate din judetul Maramures, si-au pierdut viata in accidentul feroviar produs joi, 17 mai, la iesire din localitatea salajeana Jibou, relateaza Adevarul.ro. La volanul masinii se afla Sanda Ungur (centru…

- Un barbat din Virginia, SUA, și-a uitat gemenii de cinci luni inchiși in mașina mai multe ore. Bebelușii au murit din cauza asfixierii și a caldurii insuportabile din interiorul autovehiculului, scrie Fox News.

- Tim Bergling, cunoscut sub numele sau de scena Avicii, a fost gasit mort, vineri, in Muscat, Oman. Artistul cunoscut pentru hituri precum „Levels” sau „Wake me up” s-a stins la doar 28 de ani.

