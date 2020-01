Stiri pe aceeasi tema

- Marea atleta romanca este in doliu, dupa ce mama sa a murit azi-noapte, intr-o clinica din București, unde era internata pentru tratamentul mai multor afecțiuni de care suferea. „Un om simplu, de o modestie rara și o bunatate infinita”, așa o caracterizeaza cei care au cunoscut-o pe mama marii atlete…

- Dan Andrei Aldea s-a stins din viața la 69 de ani, conform unui anunț facut, pe pagina sa de Facebook, de Nicu Alifantis.Nascut la 9 martie 1950, in București, Dan Andrei Aldea a fost liderul formației Sfinx in anii ’70 și s-a stabilit din 1981 in Occident (mai intai in Belgia, apoi in Germania),…

- Simona Halep a anuntat, sâmbata, pe Facebook, ca primul sau antrenor, Nicusor Ene, a încetat din viata, scrie News.ro. "O persoana blânda care nu m-a certat nici macar o data în toti acei 4 ani în care m-a învatat absolut tot ce înseamna tenisul",…

- O fetita de aproape cinci luni a murit din cauza unei pneumonii, la numai cateva ore dupa ce fusese diagnosticata in Policlinica Spitalului Judetean de Urgenta "Sf. Pantelimon" din Focsani cu "rosu in gat". Mama copilului spune ca i-a fost prescris un sirop și a fost trimisa acasa. Cazul face inconjurul…

- Andreea Ștefan, o romanca din București care s-a stabilit in Marea Britanie, a fost injunghiata de iubitul ei, dupa ce s-au certat in casa lor din Wallsend. Copilul cuplului, un baiețel de doar trei saptamani, a decedat in urma atacului. Dupa ce Andreea și micuțul Andrei au fost injunghiați de cel care…