- Madeleine Albright, prima femeie care a ocupat functia de secretar de stat al SUA si care a sustinut procesul de extindere a NATO a murit, miercuri, la varsta de 84 de ani, relateaza CNN. Albright a mijlocit interventia NATO in Balcani pentru a opri genocidul si epurarea etnica, a luptat pentru reducerea…

- Un militar al Armatei Romane a murit, vineri, in timpul unui exercitiu la poligonul de la Smardan, din judetul Galați. Incidentul ar fi avut loc la poligonul de antrenamente de la Smardan, unde avea aveau loc exerciții naționale de manevrare a tancului. Soldatul, de 30 de ani, a murit dupa ce ar fi…

- O femeie care se afla la maternitatea din Mariupol cand a fost bombardata, miercuri, a murit impreuna cu copilul, potrivit The Associated Press, citata de CNN. O imagine AP cu salvatori care transportau aceasta femeie insarcinata si ranita pe o targa afara din spitalul bombardat miercuri a fost larg…

- O persoana a murit și trei au fost ranite, luni, in urma unui accident de circulație care a avut loc pe DN 14, in zona localitații Slimnic, din județul Sibiu. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, traficul este intrerupt pe DN 14 Mediaș – Sibiu, in afara localitații Slimnic, județul Sibiu,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat, luni, ca o femeie venita din Ucraina in urma cu trei zile a murit la Galati, cel mai probabil decesul producandu-se in urma unui stop-cardiorespirator. Potrivit lui Bode, in cele sapte centre organizate pentru cetatenii ucraineni care au venit in…

- Un avion militar ucrainean a fost doborat in Regiunea Kiev, langa orașul Jukivți, nu departe de capitala. Cinci oameni au murit. La bordul avionului militar al Forțelor Armate ale Ucrainei se aflau 14 persoane. 5 oameni au murit, potrivit Ministerului apararii din Ucraina. Cel putin 40 de militari si…

- Corneliu Bibi Ionescu, membrul fondator si basistul trupei Sfinx s-a stins din viața, sambata, la varsta de 74 de ani. Corneliu ”Bibi” Ionescu a cantat fara intrerupere din 1962, cand a fost inființata trupa Sfinx, pana in 1994. Dupa desființarea trupei acesta a intrat in domeniul afacerilor. El devenise…

- O femeie de 80 de ani si fiul sau, in varsta de 58 de ani, au fost gasiti morti in locuinta lor din judetul Dolj, iar in acest caz va fi realizata o expertiza medico-legala pentru stabilirea cauzei decesului. Politistii au precizat ca nu au fost descoperite urme de violenta pe trupurile victimelor.…