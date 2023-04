A murit Jerry Springer! La 79 de ani, celebrul prezentator suferea de o „boală cruntă” A murit Jerry Springer, legendarul prezentator american, celebru pentru emisiunea The Jerry Springer Show pe care a gazduit-o timp de 27 de ani. Jerry Springer s-a stins la 79 de ani din cauza unei „boli crunte” pe care o descoperise de cateva luni, dupa cum a afirmat un purtator de cuvant al familiei. Jerry Springer a derulat emisiunea Jerry Springer Show timp de 27 de ani, intre 1991 și 2018, adunand aproape 5.000 de ediții. A fost și primar al orașului Cincinnati (Ohio) in perioada 1977-1978. Un purtator de cuvant al familiei spune ca Jerry Springer se lupta cu o „boala crunta’. Sursele TMZ… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- de Elena Voinea A murit Jerry Springer, una dintre cele mai influente și controversate figuri din istoria televiziunii, anunța media de dincolo și dincoace de Atlantic. Jerry a gazduit timp de 27 de ani serialul de mare succes „The Jerry Springer Show”, zgomotos și dezlanțuit, nicio clipa plictisitor…

- Jerry Springer , una dintre cele mai influente si controversate figuri din istoria televiziunii din SUA, a murit, informeaza TMZ. Jerry a gazduit timp de 27 de ani emisiunea de succes „The Jerry Springer Show". Un purtator de cuvant al familiei spune ca Jerry se lupta cu o „boala crunta". Sursele TMZ…

- Celebrul prezentator TV american Jerry Springer, in varsta de 79 de ani, a murit joi. A devenit celebru gratie emisiunii „The Jerry Springer Show”, pe care a prezentat-o aproape trei decenii, incepand din 1991. Publicistul sau a confirmat pentru BBC ca Springer s-a stins din viața liniștit in locuința…

