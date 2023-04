Stiri pe aceeasi tema

- Actorul si cantaretul Harry Belafonte a murit, la New York, la varsta de 96 de ani. Sustinator al miscarii pentru drepturile civile, a fost implicat in diverse cauze sociale sau umanitare.

- Harry Belafonte, celebru cantareț, compozitor, actor, activist, a murit marți, relateaza New York Times . Harry Belafonte, care a luat cu asalt topurile pop și a spulberat barierele rasiale in anii 1950 și care a devenit o forța majora in mișcarea pentru drepturile civile, a murit la casa sa din Upper…

- Primele concluzii ale medicilor legiști in cazul decesului jurnalistei Iulia Marin au ajuns pe masa procurorilor. Examinatorii cred ca piteșteanca ar fi luat mai multe pastile pentru a-și pune capat zilelor. Analizele toxicologice ale probelor recoltate din corpul sau vor arata ce substanțe avea jurnalista…

- In varsta de 43 de ani, femeia s-a vaccinat a treia oara cu Pfizer in decembrie 2021. In cele 40 de minute de observație la clinica, ea nu a prezentat niciun efect advers.I s-a facut rau a doua zi dimineața și s-a dus la Spitalul General din Singapore unde a decedat. Femeia a declarat la spital ca nu…

- Reprezentantii Sindicatului ”Elie Radu” din cadrul CNAIR spun ca barbatul in varsta de 58 de ani ”a sfarsit tragic de epuizare in timp ce desfasura activitati de deszapezire pe drumurile din Botosani”.

- Un baiat de 11 ani a murit dupa ce un incendiu devastator a devastat un apartament din estul Londrei, la primele ore ale zilei de marți. Doi adulți și doi copii care erau in apartamentul de la etajul doi au fost raniți și transportați la spital, a declarat Brigada de Pompieri din Londra (LFB). Toți…

- Un copil din Cambodgia a murit din cauza gripei aviare. Este primul caz din ultimii ani de transmitere de la pasari la om a virusului. O fata in varsta de 11 ani din Cambodgia a murit din cauza primului caz uman cunoscut de gripa aviara din ultimii noua ani, au confirmat autoritațile sanitare din…

- Elevii si profesorii Liceului Tehnologic Aurel Vlaicu din Lugoj, privesc cu sufletul la gura la ce se intampla in Turcia si asta dupa ce mai multe cutremure puternice au afectat sud-estul tarii. In ultimii ani, personalul didactic si elevii din Lugoj au facut schimb de experienta, in cadrul unui proiect…