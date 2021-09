Stiri pe aceeasi tema

- Veteran aviator si erou al celui de Al Doilea Razboi Mondial, generalul locotenent rtr. Ion Dobran a facut parte din Grupul 9 Vanatoare ai carui piloti au scris multe pagini glorioase in istoria aviatiei militare.Astazi s a stins din viatauml; generalul locotenent rtr. Ion Dobran. Veteran aviator si…

- General-maiorul Ion Dobran, unul dintre piloții Armatei Romane din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, s-a stins din viața vineri, 24 septembrie, la vasta de 102 ani, a anunțat Ministerul Apararii Naționale, care a notat ca este ”Zi de doliu pentru Armata Romaniei”, potrivit Hotnews. Ion Dobran…

- Prima soluție in dosarul partidei de vanatoare ilegala de mistreți organizata in toamna anului 2017 in apropiere de Bizighești, in urma careia un barbat de 35 de ani, tata a doi copii, a fost impușcat mortal. La acea vreme, din ancheta a rezultat ca victima cauta o vaca intr-un lan de porumb din apropierea…

- Madalin Mureșan, tânarul din Dej care suferea de o boala la inima, a murit în cele din urma. El strângea bani pentru a-i putea fi realizat un transplant de inima, costurile necesare ridicându-se la aproximativ 150.000 de euro. Tânarul…

- Rusul Nikolai Bagayev, veteran al celui de-Al Doilea Razboi Mondial, simte ca a pacalit moartea de doua ori. De aceasta data insa inamicul nu a fost reprezentat de trupele germane care invadeaza Uniunea Sovietica, ci de Covid-19, relateaza Reuters. Bagayev, 102 ani, avea plamanii afectați in proporție…

- Ministerul Apararii Naționale organizeaza, pana la data de 30 iulie, o noua campanie de recrutare și selecție pentru cetațenii care doresc sa indeplineasca serviciul militar in rezerva in calitate de rezervist voluntar in Armata Romaniei pentru cele 775 de locuri disponibile de maiștri militari, subofițeri,…

- Excesul de zel al propagandei operative care incearca sa iși justifice soldele primite direct de la Ministerul Apararii Naționale, prin intermediul fondurilor Direcției Generale de Informații a Armatei atinge deja cote halucinante. Ultimul exemplu de ”delir mediatic” fiind cel al ”impachetarii” incidentului…

- Ministerul Apararii incepe campania de recrutare pentru cei care doresc sa se angajeze ca militar rezervist voluntar. Ministerul Apararii Naționale (MApN) organizeaza, incepand cu data de 12 iulie, o noua campanie de recrutare și selecție pentru cetațenii care doresc sa indeplineasca serviciul militar…