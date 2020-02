A murit fostul ministru Decebal Traian Remeș Fostul ministru al Agriculturii, Decebal Traian Remeș, a murit, vineri seara, a declarat, pentru Mediafax, Sorina Pintea, directorul Spitalului Județean Baia Mare, unde Remeș a fost internat mai mult timp. Fostul ministru Decebal Traian Remeș a murit, vineri seara, acasa, in Baia Mare, dupa ce joi, familia a cerut externarea. „Domnul ministru a fost o […] Articolul A murit fostul ministru Decebal Traian Remeș a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Decebal Traian Remeș, a murit, vineri seara, dupa o internare la Spitalului Județean Baia Mare, unde a fost internat. Remeș a fost de doua ori ministru, al Finanțelor și al Agriculturii și a fost condamnat la inchisoare pentru luare de mita, in faimosul dosar ”Caltaboșul”. Decebal Traian Remeș avea…

- Fostul ministru al Agriculturii, Decebal Traian Remeș, a murit, vineri seara, a declarat, Sorina Pintea, directorul Spitalului Județean Baia Mare, unde Remeș a fost internat mai mult timp. Fostul ministru a murit acasa, in Baia Mare.Fostul ministru Decebal Traian Remeș a murit, vineri seara,…

- Decebal Traian Remeș, fost ministru al Finanțelor și al Agriculturii, a murit, la numai 70 de ani. El fusese internat, in urma cu o saptamana... The post A murit Decebal Traian Remeș appeared first on Renasterea banateana .

- Sorina Pintea, fostul ministru al Sanatatii si manager al spitalului Constantin Opris, din Baia Mare, unde Traian Remes a fost internat, a intrat in direct la Romania TV pentru a oferi detalii. "Intr-adevar, domnul Remes a fost internat initial in sectia cardiologie, dupa care a fost transferat…

- Fostul ministru al Agriculturii, Decebal Traian Remeș, a murit, vineri seara. Informația a fost confirmata pentru Medifax de catre Sorina Pintea, directorul Spitalului Județean Baia Mare, unde Remeș a fost internat.

- Decebal Traian Remeș a murit la varsta de 71 de ani. Starea de sanatate a fostului ministru al Finanțelor s-a inrautațit dupa ce fusese eliberat. Decebal Traian Remeș a fost implicat intr-un scandal de luare de mita, impreuna cu fostul Ministru al Agriculturii Ioan Avram Mureșan, in cazul favorizarii…

- Decebal Traian Remeș, unul dintre cei mai importanți politicieni maramureșeni, ocupand printre altele funcțiile funcțiile de ministru al Finanțelor (1998-2000) și de ministru al Agriculturii și dezvoltarii rurale (2007) in guvernele Romaniei, a murit astazi, la varsta de 71 de ani. Redacția eMM transmite…

- Fostul ministru Bogdan Niculescu Duvaz a murit sambata seara, potrivit unei postari pe Facebook facuta de avocatul Gabriel Liviu Ispas, care era prieten cu acesta. Duvaz avea 70 de ani. „In aceasta seara, Bogdan Niculescu-Duvaz ne-a parasit! A plecat intr-o lume mai buna, in care sa isi arate sufletul…