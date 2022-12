A murit fostul ministru al Apărării și al Internelor, Mircea Dușa Politicianul Mircea Dușa, parlamentar și fost ministru in mai multe guverne, a murit luni la varsta de 67 de ani, a anunțat Marcel Ciolacu, președintele PSD. „Am aflat cu mare tristețe vestea dispariției in aceasta dimineața a colegului nostru social-democrat Mircea Dușa. In toate demnitațile publice pe care le-a avut, fie ca a fost vorba de ministru al Apararii, de Interne sau pentru Relația cu Parlamentul, prefect sau parlamentar, Mircea Dușa și-a facut datoria cu onoare și respect pentru interesul public. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!”, a transmis Ciolacu. Cine a fost Mircea Dușa Prefect… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ceea ce privește creșterea pensiilor au aparut detalii de ultima ora. Marius Budai, ministrul Muncii, a vorbit despre ceea ce se va intampla din 2023. Marius Budai a anunțat, la un post de televiziune, ca pensiile vor fi majorate cu cel puțin 10% din 2023. Primul scenariu ar presupune creșterea…

- Premierul Nicolae Ciuca a mers, miercuri, alaturi de președintele PSD Marcel Ciolacu, in vizita la fabrica IVECO, din județul Dambovița, care va produce camioane pentru Armata. „A fost o necorelare intre noi si am crezut ca il anunța domnul președinte Ciolacu, dansul a considerat ca-l anunț eu”, a motivat…

- Ministrul britanic al Apararii, Ben Wallace, a dat detalii despre incidentul in care un avion rusesc a tras o racheta langa o aeronava britanica de patrulare, deasupra Marii Negre.Ben Wallace a facut precizarile in Parlamentul de la Londra.„Pe 29 septembrie, o aeronava neinarmata RC-135 Rivet Joint…

- Rușii apți pentru serviciul militar pot rasufla ușurați, cel puțin pe moment. Vladimir Putin anunța ca mobilizarea parțiala se va termina in doua saptamani. „In prezent, au fost mobilizate 222 de mii de persoane. Nu sunt planificate activitați suplimentare de mobilizare. Ele nu sunt necesare. Cred…

- Fostul mare atlet și antrenor Ion Rațoi a murit, a anunțat Federația Romana de Atletism. ‘Drum lin spre stele, Ion Rațoi! Federația Romana de Atletism anunța cu durere trecerea in neființa a celui care a fost profesorul Ion Rațoi. Fost atlet specializat in probele de 400 m garduri și 400 m plat, Ion…

- Ce ar face ministrul apararii Vasile Dincu daca Rusia ar ocupa Republica Moldova, se intreaba gazetarul Cristian Tudor Popescu intr-un articol din Republica in care remarca ultimele controverse in care este implicat demnitarul roman. Reacțiile vin dupa ce ministrul Dincu a spus ca NATO ar trebui sa…

- Un barbat de 70 de ani a acroșat trei persoane pe marginea drumului, intr-o localitate din județul Harghita. In urma accidentului, un adolescent de 17 ani a decedat pe loc, iar alte doua persoane au ajuns la spital in stare grava. In timp ce conducea autoutilitara in afara localitatii Porumbenii Mari,…

- Ce ar face romanii in caz de razboi, și-ar apara țara? Raspunsul l-a dat chiar ministrul Apararii, Vasile Dincu. „Asa cum fac si ucrainenii, eu sunt foarte sigur ca romanii ar raspunde, daca ar fi cazul, sa-si apere tara”, a declarat Dincu, la Prima TV. Ministrul a mai spus ca la nivelul Armatei se…